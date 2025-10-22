Haberler

Samsunspor, Dinamo Kiev'i Konuk Ediyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki 2. maçında Dinamo Kiev'i evinde ağırlayarak ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Thomas Reis, güçlü bir rakibe karşı zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti.

UEFA Konferans Ligi grup aşamasının 2. müsabakasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını yarın konuk edecek Samsunspor, rakibini mağlup ederek ligde üst sıralarda yer almak istiyor.

Süper Ligi geçen sezon 3. sırada bitirerek 27 yıl sonra Avrupa kupalarına katılma başarısı gösteren Karadeniz temsilcisi, UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ilk iç saha sınavına Dinamo Kiev karşısında çıkacak.

Kırmızı-beyazlı takım, Konferans Ligi'nin ilk maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Samsun temsilcisi, Dinamo Kiev'i seyircisi önünde yenerek gruplarda 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkarmak istiyor.

"Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, AA muhabirine, Dinamo Kiev'in Şampiyonlar Ligi takımlarından biri olduğuna işaret etti.

Geçmiş yıllarda Şampiyonlar Lig'inde mücadele eden Dinamo Kiev karşısında gruptaki en zor karşılaşmalardan birini oynayacaklarını vurgulayan Reis, "Geçmiş yıllarda Dinamo Kiev, Şampiyonlar Lig'inde oynamış bir takımdır. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Biz de bu karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz. Tabii deplasmanda almış olduğumuz çok kritik bir galibiyet vardı. Bu da bizim adımıza gruplarda çok büyük bir avantaj." dedi.

Reis, UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki hedeflerine de değinerek, "Hedefler anlamında zaten çok konuşmayı seven bir hoca değilim. Evimizde Dinamo Kiev ve Hamrun ile oynayacağımız iki karşılaşma olacak peş peşe. Bu iki maçı kazanacak olursak kesinlikle grupta çok avantajlı konumda olacağız, yukarılarda olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
