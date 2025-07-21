Samsunspor Derneği'nden Köy Okuluna Destek

SAMSUN'da 1965 Samsunspor Derneği üyeleri, Vezirköprü ilçesindeki Sarıdibek Ortaokulu'nu kırmızı-beyaza boyadı.

1965 Samsunspor Derneği, Samsun'da 3'üncü köy okulunu kırmızı beyaza boyadı. Vezirköprü ilçesine 40 kilometre mesafede bulunan Sarıdibek Mahallesi'nde yer alan Sarıdibek Ortaokulu, dernek üyeleri tarafından kırmızı-beyaza boyandı. Boyama işlemi öncesinde okulun dış cephesinde hasar almış yerler onarıldı. Dış cephede gerçekleştirilen boya sonrasında okul renkli bir görüntüye kavuştu.

DERNEK BAŞKANI YILDIRIM: KÖY OKULLARINA DESTEKLER SUNMAYI VE OKUL BOYAMAYI SEVİYORUZ

Gönüllü olarak okul boyadıklarını ifade eden 1965 Samsunspor Derneği Başkanı Çağdaş Yıldırım, "Üyelerimizle beraber köy okullarımızı ziyaret etmeyi, ihtiyaçları olan köy okullarına destekler sunmayı ve okul boyamayı seviyoruz. Geçtiğimiz yıl Yakakent ve Asarcık ilçelerimizde birer okulumuzu boyamıştık. Bu yıl sezon başlamadan yaz tatilini değerlendirmek ve bir köy okulumuzu boyamak istedik. Okulumuz artık kırmızı beyaz. Girişinde ise Atatürklü armamız hep var olacak. 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' mottosuyla hareket ederek köy okullarımıza ulaşmayı önemsiyoruz. Gitmediğimiz köy, girmediğimiz sınıf, dokunmadığımız çocuk kalmayana dek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Okul boyama işlemleri bittikten sonra dernek üyeleri hatıra fotoğrafı çektirerek okuldan ayrıldı.