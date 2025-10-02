Haberler

Samsunspor'dan 27 yıl sonra tarihi galibiyet

Samsunspor'dan 27 yıl sonra tarihi galibiyet
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında Polonya ekibi Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz Samsunspor, Avrupa kupalarında 27 yıl sonra ilk kez kazandı ve tarihindeki 7. galibiyetini aldı.

UEFA Konferans Ligi 1. hafta maçında Polonya ekibi Legia Varşova ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Legia Varşova Municipal Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 1-0 kazandı.

SAMSUN'DAN 27 YIL SONRA TARİHİ ZAFER

Karşılaşmanın büyük bölümünü rakibinden önde götüren Samsunspor'a galibiyeti getiren tek golü 10. dakikada Anthony Musaba kaydetti. Temsilcimiz Samsunspor, Avrupa kupalarında 27 yıl sonra ilk galibiyetini elde etti ve bu galibiyetle birlikte Avrupa kupaları tarihinde 7. kez sahadan sevinçle ayrıldı. Temsilcimiz, Avrupa'dason olarak 25 Temmuz 1998 tarihinde İngiliz ekibi Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etmişti.

LEGIA VARŞOVA'NIN GOLÜ İPTAL

Ev sahibi ekibi Legia Varşova'nın 80. dakikada kullanılan köşe vuruşunun ardından attığı gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı. Legia Varşova, ilk maçında puanla tanışamadı.Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Samsunspor, Dinamo Kiev'i sahasında ağırlayacak. Legia Varşova, Shakhtar Donetsk deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
