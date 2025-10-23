Samsunspor'dan bir görkemli zafer daha: 2'de 2

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-0'lık skorla kazandı.

THOMAS REIS'İN İLK 11'İ

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis karşılaşmaya Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil, Musaba, Marius Mouandilmadji ile başladı.

SAMSUNSPOR 3 GOLLE 3 PUANI ALDI

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Anthony Musaba, 34. dakikada Marius Mouandilmadji ve 62. dakikada Carlo Holse kaydetti.

TEMSİLCİMİZ 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Dinamo Kiev ise henüz puanla tanışamadı. Konferans Ligi'nin bir diğer maç haftasında Samsunspor, sahasında Hamrun'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, Zrinjski Mostar'ı kendi evinde ağırlayacak.