Samsunspor'dan bir görkemli zafer daha: 2'de 2
Samsunspor, EFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Dinamo Kiev'i sahasında 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse attı.
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-0'lık skorla kazandı.
THOMAS REIS'İN İLK 11'İ
Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis karşılaşmaya Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil, Musaba, Marius Mouandilmadji ile başladı.
SAMSUNSPOR 3 GOLLE 3 PUANI ALDI
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Anthony Musaba, 34. dakikada Marius Mouandilmadji ve 62. dakikada Carlo Holse kaydetti.
TEMSİLCİMİZ 2'DE 2 YAPTI
Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Dinamo Kiev ise henüz puanla tanışamadı. Konferans Ligi'nin bir diğer maç haftasında Samsunspor, sahasında Hamrun'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, Zrinjski Mostar'ı kendi evinde ağırlayacak.