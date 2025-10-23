Haberler

Samsunspor'dan bir görkemli zafer daha: 2'de 2

Samsunspor'dan bir görkemli zafer daha: 2'de 2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, EFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Dinamo Kiev'i sahasında 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji ve Carlo Holse attı.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Samsunspor ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-0'lık skorla kazandı.

THOMAS REIS'İN İLK 11'İ

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis karşılaşmaya Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil, Musaba, Marius Mouandilmadji ile başladı.

SAMSUNSPOR 3 GOLLE 3 PUANI ALDI

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Anthony Musaba, 34. dakikada Marius Mouandilmadji ve 62. dakikada Carlo Holse kaydetti.

Samsunspor'dan tarihi bir zafer daha: 2'de 2

TEMSİLCİMİZ 2'DE 2 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, Konferans Ligi'nde 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Dinamo Kiev ise henüz puanla tanışamadı. Konferans Ligi'nin bir diğer maç haftasında Samsunspor, sahasında Hamrun'u ağırlayacak. Dinamo Kiev, Zrinjski Mostar'ı kendi evinde ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş

3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay! Sadece 6 gün olmuş
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı

Ülke şokta! İki ünlü isim yasa dışı bahis operasyonunda tutuklandı
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Tarihe geçti! 39'luk Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor! Golünü attı, tarihe geçti
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Szymanski'den Kerem Aktürkoğlu sevinci

Maça damga vuran hareket
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.