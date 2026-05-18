Samsunspor, kalecisi Okan Kocuk'un Dünya Kupası aday kadrosuna alınmamasına tepki gösterdi

Samsunspor, kalecisi Okan Kocuk'un 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan A Milli Takım geniş aday kadrosunda yer almamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Kulüp, Okan'ın başarılı performansına rağmen kadroda değerlendirilmemesini şaşkınlıkla karşıladı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran – 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı. Samsunspor, kalecisi Okan Kocuk'un açıklanan geniş aday kadrosunda yer almamasına sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

'OKAN'IN, MİLLİ TAKIM KADROSUNDA DEĞERLENDİRİLMEMESİ SORU İŞARETLERİ OLUŞTURMUŞTUR'

Samsunspor tarafından yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın açıklanan geniş aday kadrosunda, kalecimiz Okan Kocuk'un yer almamasını şaşkınlıkla karşılamış bulunuyoruz. 2025-2026 sezonunda ortaya koyduğu başarılı performansın yanı sıra, UEFA Konferans Ligi'nde en çok maçta kalesini gole kapatan (clean sheet) kaleci istatistiğine ulaşan sporcumuz Okan'ın, Milli Takım aday kadrosunda değerlendirilmemesi futbol kamuoyunda da soru işaretleri oluşturmuştur. Ancak inanıyoruz ki ortaya koyduğu performans ve duruş, er ya da geç hak ettiği değeri görecektir. Çalışmaya, üretmeye ve gelişmeye devam" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
