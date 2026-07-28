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Samsunspor, Holse ile yollarını ayırdı

Samsunspor, Holse ile yollarını ayırdı
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Samsunspor, 3 sezondur kırmızı-beyazlı formayı terleten Carlo Holse ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Samsunspor, 3 sezondur kırmızı-beyazlı formayı terleten Carlo Holse ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bu sezon kadrosundaki birçok oyuncuyla vedalaşan Samsunspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Samsun temsilcisinden Holse için yayımlanan veda mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Atatürklü armayı her zaman gururla temsil ettin. 3 sezon boyunca goller ve asistlerinin yanında büyük hatıralar da bıraktın. Kritik anlarda sorumluluk aldın, Avrupa sahnesinde gösterdiğin performansla UEFA Konferans Ligi'nin en çok asist yapan oyuncuları arasına adını yazdırdın, ailemizin unutulmaz isimlerinden biri oldun. Mücadelen, karakterin ve duruşunla Büyük Samsunspor taraftarının gönlünde her zaman özel bir yerin olacak. Birlikte yaşadığımız unutulmaz hatıralar için teşekkür ederiz, Carlo. İyi ki yollarımız kesişti. Yolun açık olsun."

Samsunspor formasını 114 kez sırtına geçiren Holse, bu maçlarda 22 gol atıp, 13 de asist yaptı.

Öte yandan Holse'nin yanı sıra geçen sezon kadroda bulunan İrfan Can Eğribayat, Rick van Drongelen, Lubo Satka, Zeki Yavru, Soner Gönül ve Olivier Ntcham ile de yollar ayrılmıştı. Cherif Ndiaye'nin de kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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