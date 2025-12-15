Haberler

Yüksel Yıldırım: Thomas Reis hocamızla 2 yıl sözleşme uzatmak için anlaştık

Yüksel Yıldırım: Thomas Reis hocamızla 2 yıl sözleşme uzatmak için anlaştık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Thomas Reis ile iki yıllık sözleşme uzatılmasına dair anlaşma sağladıklarını açıkladı. Yıldırım, takıma yönelik motivasyon artırmak için özel prim de açıklayacaklarını belirtti.

SAMSUNPOR Başkanı Yüksel Yıldırım, "Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Rams Başakşehir FK karşısında 2-0'lık alınan mağlubiyetin ardından sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Herkesin müsterih kalmasını söyleyen Yüksel Yıldırım, Samsun'da Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağını söyledi. Ardından kırmızı-beyazlı takımda görev alan Alman teknik adam Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme için her konuda anlaştıklarını belirten Yıldırım, imzaların karşılıklı olarak devre arasında atılacağını söyledi.

'MAİNZ 05 KARŞISINDA GALİP GELİP, AVRUPA'DA İLK 8'DE DEVAM ETMEK İÇİN TAKIMA ÖZEL BİR PRİM AÇIKLAYACAĞIM'

Sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan Yıldırım, "Sevgili Samsunspor Camiasına El Salvador dan sesleniyorum: Maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Liginde almadım ama Şampiyonlar Liginde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa gerekenler imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın! Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı yaratmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz. Şimdi Hedef Mainz maçı. Latin Amerika'daki iş programımı değiştirdim. Takımımızla birlikte olmak için El Salvador'dan çarşamba sabahı Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hilal Cebeci'nin, Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti

Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı! Linç yedi
Belediye Başkanı'nın gazetecilere hakaretleri tepki çekti

Belediye Başkanı'ndan skandal sözler: Düğünlerde karı kıyafetiyle...
Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Fener'den öyle bir ismi istedi ki taraftarlar sevinçten çıldıracak
'Eşime neden baktın?' dedi, bıçaklanarak öldürüldü

"Eşime neden baktın?" dedi, vahşice öldürüldü! Kahreden detay
Hilal Cebeci'nin, Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı büyük tepki çekti

Güllü'nün kızıyla ilgili paylaşımı ortalığı karıştırdı! Linç yedi
80 bin nüfuslu bir kasabanın takımı St. Mirren, Celtic'i yenerek şampiyon oldu

80 bin nüfuslu bir kasaba takımı, Avrupa devini yenerek şampiyon oldu
Ünlü gazeteciyi arayıp 'Ben Yeşil' demişti! Kim olduğu açıklandı

Yeşil yaşıyor mu? Ünlü gazeteciye gelen telefon sonrası resmi açıklama
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Nihat Kahveci yıldız isme yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi

Yıldız isme fena yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi
Erdoğan, Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bana bakıp gülmeye başladı

Merkel'le anısını ilk kez anlattı: Şaşkın şaşkın bakıp gülmeye başladı
Sergen Yalçın canlı yayında çıldırdı: Bugün bir tiyatro vardı, futbol değil

Canlı yayında resmen çıldırdı
65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü

65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
title