Samsunspor, 4 futbolcunun sakatlık durumunu açıkladı

SAMSUNSPOR, futbolcuları Carlo Holse, Eyüp Aydın, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly'nin sakatlık durumu hakkında sanal medya hesaplarından bilgilendirmede bulundu. Sakatlık durumu açıklanan 4 futbolcunun yarın Kocaelispor'a karşı oynanacak Süper Lig karşılaşmasında kamp kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

Samsunspor, sanal medya hesaplarından takımda forma giyen Carlo Holse, Eyüp Aydın, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly'nin sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan bilgilendirmede; Holse'nin sindirim sistemi rahatsızlığı, Eyüp Aydın'ın kasık ağrıları, Sousa'nın sol ayak bileğinde çoklu bağ yaralanması ve Coulibaly'nin antrenman sırasında sol dizine aldığı darbe bilgileri paylaşıldı.

DETAYLI BİLGİLENDİRME KONTROLLER SONRASI YAPILACAK

Kırmızı-beyazlı takım tarafından yapılan sakatlık açıklamasında, "Oyuncumuz Carlo Holse, geçirmiş olduğu sindirim sistemi enfeksiyonu (akut gastroenterit) sonrasında takım antrenmanlarına kısmen katılmaya başlamıştır. Ancak fiziki olarak henüz tam hazır olmaması ve olası sakatlık riskine karşı, Kocaelispor karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmemiştir. Oyuncumuz Eyüp Aydın, yaşamış olduğu kasık ağrıları (Osteitis Pubis) nedeniyle uygulanan tedavi sürecinin ardından, fizyoterapist eşliğinde saha ve salon çalışmalarını tamamlamıştır. Oyuncumuz, önümüzdeki haftanın başından itibaren takım antrenmanlarına katılacaktır. Oyuncumuz Afonso Sousa, yaşamış olduğu sol ayak bileği çoklu bağ yaralanması, kemik ödemi ve kemik eziği (bone bruise) nedeniyle uygulanan tedavi süreci ile salon çalışmalarını tamamlamıştır. Oyuncumuz, önümüzdeki hafta fizyoterapist kontrolünde saha çalışmalarına başlayacaktır. Oyuncumuz Tanguy Coulibaly, antrenman sırasında sol dizine aldığı darbe sonrası, daha önce tedavisi devam eden sakatlık bölgesinde ağrı ve hassasiyet hissetmiştir. İleri tetkik ve görüntüleme işlemleri için İstanbul'da bulunan sponsor hastanemize yönlendirilmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumuyla alakalı detaylı bilgilendirme, kontrollerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.