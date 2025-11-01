Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da, teknik direktör Thomas Reis ve futbolculara yapılan 'örümcek şakası' sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde, kutuyu açan Thomas Reis ve futbolcuların oyuncak örümcekle karşılaşınca korkuyla geri çekildiği, bazılarının ise kahkahayla tepki verdiği görüldü. Olay, eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.
SAMSUNSPOR'DAN EĞLENCELİ ÖRÜMCEK ŞAKASI
Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Thomas Reis ile futbolculara, kulüp çalışanı tarafından yapılan "örümcek şakasının" görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
KORKUYLA GERİYE ÇEKİLDİLER
Kulübün paylaşımdaki videoda, çalışanın elindeki kutuyu açan Reis ve futbolcuların oyuncak örümcekle karşılaşınca korkuyla geri çekildiği, bazılarınsa kahkahayla tepki verdiği görüldü.