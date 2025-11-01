Haberler

Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da, teknik direktör Thomas Reis ve futbolculara yapılan 'örümcek şakası' sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde, kutuyu açan Thomas Reis ve futbolcuların oyuncak örümcekle karşılaşınca korkuyla geri çekildiği, bazılarının ise kahkahayla tepki verdiği görüldü. Olay, eğlenceli anların yaşanmasına sebep oldu.

  • Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis ve futbolculara kulüp çalışanı tarafından oyuncak örümcek şakası yapıldı.
  • Şaka sırasında Reis ve futbolcular korkuyla geri çekildi veya kahkaha attı.
  • Şakanın görüntüleri Samsunspor'un sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ve futbolculara yapılan "örümcek şakası" eğlenceli görüntülere sahne oldu.

SAMSUNSPOR'DAN EĞLENCELİ ÖRÜMCEK ŞAKASI

Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi teknik direktör Thomas Reis ile futbolculara, kulüp çalışanı tarafından yapılan "örümcek şakasının" görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

KORKUYLA GERİYE ÇEKİLDİLER

Kulübün paylaşımdaki videoda, çalışanın elindeki kutuyu açan Reis ve futbolcuların oyuncak örümcekle karşılaşınca korkuyla geri çekildiği, bazılarınsa kahkahayla tepki verdiği görüldü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
Cristiano Ronaldo'nun oğlu Junior, kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı

Kariyerinde bir ilki Türkiye'de başardı
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.