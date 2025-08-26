Samsunspor'da İyi Haber: Sakatlar Takıma Dönüyor
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Panathinaikos'a hazırlanırken sakat oyuncuları Carlo Holse ve Anthony Musaba antrenmana katıldı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki çalışmalar devam ediyor.
Kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Panathinaikos maçının hazırlıklarını sürdürdü.
İdmana dinamik ısınma ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışması ile tamamladı.
Antrenmana sakatlıkları sona eren Carlo Holse ve Anthony Musaba'nın da katılması teknik yönetimi sevindirdi.
Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Panathinaikos maçının hazırlıklarını tamamlayacak.