Samsunspor'da İyi Haber: Sakatlar Takıma Dönüyor

Samsunspor'da İyi Haber: Sakatlar Takıma Dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Panathinaikos'a hazırlanırken sakat oyuncuları Carlo Holse ve Anthony Musaba antrenmana katıldı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki çalışmalar devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Panathinaikos'u ağırlayacak Samsunspor'da sakat oyunculardan iyi haber geldi.

Kırmızı-beyazlı takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Panathinaikos maçının hazırlıklarını sürdürdü.

İdmana dinamik ısınma ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışması ile tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları sona eren Carlo Holse ve Anthony Musaba'nın da katılması teknik yönetimi sevindirdi.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Panathinaikos maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Galatasaray cephesi şaşkın! Spartak Moskova, Cuesta'dan son anda vazgeçti

Yıldız futbolcudan gelen haber Galatasaray cephesini şaşkına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye kapıları kapattı, İsrail'e ait gemi rotayı Yunanistan'a çevirdi

Türkiye'den İsrail'e soğuk duş! Kapılar kapanınca rotayı komşuya kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.