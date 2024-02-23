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Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, Çaykur Rizespor'u evinde ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Benito'nun ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutu yandan auta çıktı.

12. dakikada ceza sahasına yapılan ortada oluşan karambolde topu önünde bulan Drongelen'in şutu filelerle buluştu. 1-0

16. dakikada Çaykur Rizespor'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde Mocsi'nin kafa vuruşunda kaleci Okan topu son anda kurtardı.

20. dakikada Muhammet'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Minchev'in kafa vuruşunu kaleci Okan çeldi.

45. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Zeqiri, karşı karşıya pozisyonda kaleci Okan'ı geçemedi.

Hakemler: Murat Erdoğan, Gökhan Barcın, Ali Can Alp

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Flavien Tait, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Benito Raman, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Muammer, Fofana, Soner Aydoğdu, Yunus, Muhammed, Taylan, Haluk, Osman, Muja, Ercan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Şahin, Attila Mocsi, Anıl Yaşar, Casper Hojer, Mithat Pala, Ibrahim Olawojin, Babajide Akintola, Dal Varesanovic, Altin Zeqiri, Martin Minchev

Yedekler: Canberk, Alikulo, Halil, Gaich, Sauerbeck, Diouf, Faye, Eray, Güvenç

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Drongelen (dk. 12) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Benito, Zeki (Samsunspor), (Çaykur Rizespor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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