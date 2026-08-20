Samsunspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç oynadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı