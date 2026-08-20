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Samsunspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Samsunspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Thorsten Fink yönetiminde sürdürdü. Antrenmanda koşu, ısınma ve taktik çalışmalar yapıldı. Ekip, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç oynadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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