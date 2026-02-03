Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Süper Lig ekibi Samsunspor ile 1. Lig ekibi Bodrum FK karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 2-0'lık skorla kazandı.

GOLLER MARIUS MOUANDILMADJI'DEN GELDİ

Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 90+3. dakikada 28 yaşındaki Çadlı oyuncu Marius Mouandilmadji kaydetti.

SAMSUNSPOR 3'TE 3 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Samsunspor gruplarda 3'te 3 yaparak 9 puana ulaştı. Bodrum FK ise 0 puanda kaldı. Kupadaki bir sonraki maç haftasında Samsunspor,Antalyaspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK, evinde Iğdır FK'yi konuk edecek.