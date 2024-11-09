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Samsunspor Başkanından Thomas Reis'e Tolstoy'lu Övgü

Samsunspor Başkanından Thomas Reis'e Tolstoy'lu Övgü
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın teknik direktörü Thomas Reis'e ünlü yazar Tolstoy'un sözleriyle destek verdi. Takım, zorlu bir sezon içinde lider Galatasaray’ın peşinde zirve mücadelesi veriyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, ligde zirve mücadelesi veren takımının Teknik Direktörü Thomas Reis'e dünyaca ünlü Rus Yazar Lev Nikolayeviç Tolstoy'un sözüyle övgüde bulundu.

Samsunspor, 2 dönem transfer yasağı olması ve sezon başında kadrodan 12 futbolcusunu kaybetmesine rağmen başarılı sonuçlara imza atarak lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde zirve mücadelesini sürdürüyor. Geçen sezen son haftalarda ligde kalmayı hedefleyen takımının bu sezona fırtına gibi girmesini sağlayan takımın yeni teknik direktörü Thomas Reis'e kendisine ait sosyal medya hesabından seslenen Başkan Yüksel Yıldırım, Tolstoy'un, "Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar: ya bir insan bir yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir" sözünü alıntılayarak "Willkommen (hoş geldin), Thomas Reis!" paylaşımında bulundu.

"Sayende şehir yeniden uyanıyor"

Başkan Yıldırım ayrıca taraftarların başlattığı ve Türkiye'de gündem olan "Samsunspor engellenemez" başlığını ekleyerek, "Samsun'a hoş geldin sevgili koç, Thomas Reis! İyi ki varsın ve Samsunspor ailemize katıldığın için tüm şehir olarak çok mutluyuz. Reis, sayende Samsunspor heyecanı ve sevgisi ile bir büyük şehir yeniden uyanıyor; iyi ki varsın Reis ve Samsunspor" dedi.

Samsunspor bu sezon şimdiye kadar deplasmanda 5 maçta 5 galibiyet almasının yanı sıra 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 25 puan topladı. Rakip filelere 22 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 10 gol gördü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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