Rayo Vallencano maçının ardından

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımının Avrupa'dan elenmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın kargaşa içinde geçtiğini ve hakemin yönetiminden şikayet ettiğini belirten Yıldırım, lige ve Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanacaklarını ifade etti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Bu takım, Türkiye'nin 'son samuray'ı gibi elenen takımı oldu ama yenerek elendik. Bizi mutlu eden en azından yenilmedik, yendik." dedi.

Yıldırım, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcuları tebrik ederek, "Bu arife günü bize bir bayram yaşattılar ama yetmedi. Turu Samsun'da kaybettik gibiydik. Buraya büyük umutlarla geldik. Bir mucize yaratalım istedik ama maalesef hakeme takıldık burada da. İnanılmaz kötü bir yönetim yaptı hakem. İnanamıyorum gösterdiği sarı kartlar, bize çalmadığı, fauller, ataklarımız kesildi. Yani çıldırttı bizi tribünde." diye konuştu.

Maçta futbol şansının yanlarında olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Ama bizim gücümüz bu kadardı. Bugün yani Rayo Vallecano'yu daha farklı yenebilirdik. Birazcık futbol şansı olsaydı. Son devre arasına girerken Marius'un şutu direği sıyırdı. O içeri girse belki bugün başka şeyler konuşuyorduk. Uzatmalara gidip ya da direkt eleyebilirdik. Çok istedik gerçekten." şeklinde konuştu.

Teknik direktör Thorsten Fink ile maç öncesi konuştuklarını anlatan Yıldırım, "Hoca, 'Takım, çocuklar istekli, herkes gerekeni yapacak.' dedi. 'Biz bu turu burada kolay kolay vermeyeceğiz.' dedik. Hakikaten de öyle oldu. Üzülüyorum yani bizim Avrupa tecrübemiz fazla yok. Bu takım Türkiye'nin 'son samuray'ı gibi elenen takımı oldu ama yenerek elendik. Bizi mutlu eden en azından yenilmedik, yendik. Şanslar da yakaladık ama bazen olmuyor. Çok istedik." şeklinde konuştu.

Lige ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlara odaklanacaklarının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Artık önümüze bakacağız. Önümüzde lig ve kupa var. Ligde hedefimiz ilk beş diye çıkmıştık. Şu an 7'nciyiz, kovalacağız. 8 tane oynanmamış maçımız var. Kupada da ciddi bir Trabzon maçımız var. Evimizde inşallah o maçı alırız. Galatasaray-Gençlerbirliği maçının galibiyle oynayacağız. Artık hayırlısı bakalım. Avrupa'ya gitmeyi bir adet haline getirmek istiyoruz. Samsunspor artık gerçekten hak ediyor."

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
