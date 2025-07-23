Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, görüştüğü Galatasaraylı yıldızı açıkladı
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Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson için Sarı-kırmızılılar ile ön görüşme yaptıklarını açıkladı. Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca Nelsson'u takımda düşünmediğini iletmiş. Nelsson, Galatasaray'dan ayrılacaksa onun için en güzel yer Samsunspor olur.'' dedi.

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek olan Samsunspor'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Bu doğrultuda Süper Lig ekibi, gözünü Galatasaray'dan ayrılması beklenen Victor Nelsson'a çevirdi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Nelsson için Galatasaray ile görüşme yaptıklarını açıkladı.

"NELSSON İÇİN ÖN GÖRÜŞME YAPTIK"

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Yüksel Yıldırım, "Victor Nelsson için Galatasaray yönetimiyle bir ön görüşme yaptık. Okan Hoca Nelsson'u takımda düşünmediğini iletmiş. Nelsson, Galatasaray'dan ayrılacaksa onun için en güzel yer Samsunspor olur. Galatasaray'dan Nelsson'u kiralamak istiyoruz. Sözleşmesinde satın alma opsiyonu da olabilir." dedi.

ROMA'YA KİRALANMIŞTI

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan Roma'ya kiralanmış ve sezonun bitimiyle Türkiye'ye geri dönmüştü. Galatasaray formasıyla toplamda 144 maça çıkan Nelsson, bu maçlarda 3 gol attı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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