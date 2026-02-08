Yüksel Yıldırım: Bazı futbolcular Samsunspor formasıyla oynamayı hak etmiyorlar, sezon sonu onlarla ayrılacağız

SAMSUNSPOR Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Karadeniz derbisinde sahalarında aldıkları 3-0'lık Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sert açıklamalarda bulundu. Takımın sergilediği performanstan dolayı taraftardan özür dileyen Yıldırım, "Bazı futbolcular artık doymuş, Samsunspor formasıyla oynamayı hak etmiyorlar" dedi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanan Samsunspor - Trabzonspor karşılaşmasının ardından basına açıklamada bulunan kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Yüksel Yıldırım, takımda bulunan oyuncuların performansını eleştirerek sezon sonu gereken çalışmaların yapılacağını açıkladı. Takımdaki gidişatın kendisini çok üzdüğünü ifade eden Yüksel Yıldırım, "Çok üzgünüm. Samsunspor taraftarlarından özür diliyorum. Maç öncesi umutluyduk ancak takım bugün galibiyeti hiç hak etmedi, hatta puan almayı bile hak etmedi. Trabzonspor daha istekli ve arzuluydu, haklı bir galibiyet aldılar. Ertuğrul başkanı ve Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum" diye konuştu.

'SEZON SONU BAZI İSİMLERLE YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ'

3-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından kırmızı-beyazlı takımda oynamayı hak etmeyen futbolcularla sezon sonu yollarını ayıracaklarını söyleyen Yıldırım, "Görüyorum ki bazı futbolcular artık doymuş. Samsunspor formasıyla oynamayı hak etmiyorlar. Paralar tıkır tıkır ödeniyor, primler ödeniyor ama sahada o açlık yok. Samsun'a bir sözüm var ve bunu yerine getireceğim. Bu gidişatı düzelteceğiz, başka çaresi yok. Sezon sonu bazı isimlerle yollarımızı ayıracağız. Kimsenin bu taraftarı üzmeye hakkı yok. Hocamızla istişare halindeyiz. Son olarak İlyas Tavşan'ı hızlı bir şekilde Türk vatandaşı yaptık, bu konuda İçişleri Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Transferde dünya yıldızı Raheem Sterling ile ilgilendik, çok istedik ancak kendisi şu aşamada Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini iletti. Hocamız da 'çok iyi bir isim olmayacaksa transfer yapmayalım' dediği için o noktada bıraktık. Şimdi Avrupa Kupası için Makedonya'ya gideceğiz, ardından lig ve kupa maçlarımız var. Sakat oyuncularımızın Mart başında dönmesiyle toparlanacağımızı umuyorum. Beşincilik hedefimizi zorlamaya devam edeceğiz ancak bugünkü görüntüyü hocamızla konuşup çözeceğiz. Gereken neyse yapılacaktır" ifadelerini kullandı.