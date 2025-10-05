Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Hakem Tepkisi

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından hakeme tepki göstererek, "Bu İstanbul'da bize karşı olsaydı açıkçası net penaltıdır. Hiç tartışmasız. Var bile çağırmazdı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına karşılaşmayı ve hakem kararlarını değerlendirdi.

İlk golün iptal edilmesine ilişkin konuşan Yüksel Yıldırım, "İki takım da bu maçtan galip ayrılmak istiyordu. Ama sonuçta iyi bir mücadele oldu ve berabere bitti. Birer puanı paylaştık. Tabii maçın geneline baktığımızda sanki Samsunspor bir tık daha pozisyon bulan, galibiyete yakın taraf gibi gözüktü. Ama inşallah bu gece maçın skoruna hakem kararı ya da VAR kararı etki etmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü iki kere hakem VAR'a gitti. Anlamadık. Bizim ekranda gördüğümüzde bir gol ofsayttı ama golden önce topun Fenerbahçeli oyuncunun eline vuruşu var. Yayıncı kuruluş bunu bir kere gösterdi. Başka açılardan gösterebilirdi. Hiç göstermedi. Niye göstermedi bilmiyoruz. Onun için bir şey de diyemiyoruz. Pozisyonu tam göremediğimiz için ama hakem çok bekledi VAR'da. Sonra da çağırıldı, ne konuşuldu onu da bilmiyoruz. Ben VAR'ın ofsayt için hakem çağırdığını ilk defa görüyorum. Bir şey diyemiyorum ama öğreneceğiz inşallah" diye konuştu.

Hakemlerin İstanbul takımlarını koruduğu için penaltı verilmediğini söyleyen Yüksel Yıldırım, "İkinci pozisyon top koluna vurdu. Bize göre net penaltı oldu. Omuz dendi, yok şey dendi ama televizyonda gördük. Yani vurduğu yer formasının kolunun bittiği yer. Yani omuzunun altı. Bize göre penaltı. Ama biliyorsunuz işte maalesef Anadolu takımları İstanbul büyük takımlarına karşı oynayınca hakemler bir korumacılık yapıyor. Bu İstanbul'da bize karşı olsaydı, açıkçası net penaltıdır. Hiç tartışmasız. VAR bile çağırmazdı" şeklinde konuştu. - SAMSUN