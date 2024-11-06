Üye Girişi
Haberler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe hakkında ağır ifadeler kullandı. "Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum" diyen Yıldırım, "Ligde Fenerbahçe'nin üstündeysek, Fenerbahçe utanmalı. Fenerbahçeliler'in yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. Çıkın televizyonda Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz. Trabzonspor'u yani 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekibi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe arasındaki gerilim giderek büyümeye devam ediyor.

"GALATASARAYLI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Fenerbahçe hakkında ağır ifadeler kullanan Yıldırım, "Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Fenerbahçeliler'in yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. Çıkın televizyonda Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz. Trabzonspor'u yani 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor" dedi.

"ÖZ ELEŞTİRİNİZİ YAPIN"

Ali Koç'a da sert çıkışan Yıldırım, "Ben yeni bir jenerasyon yaşıyorum. Fenerbahçe bunu hazmedemiyor. Bana niye soruyor, Ali Koç başarısızlığını kardeşim. Çıkın televizyonda Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz. Trabzonspor'u yani 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor. Ben şimdi kalkayım da Fenerbahçeli oyuncu Trabzonspor'da forma giyiyor Ozan, yani böyle beyinmiş kalpmiş bunları mı konuşayım ben ya, olacak şey mi! Fenerbahçeliler'in yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. Açık ve net söylüyorum. Ben bir iş adamıyım ve beni bütün dünya tanır. Cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla, bakanlarla bu kadar üst düzey milyarderler ile görüşen bir iş adamıyım. Kalkmışım muhatap olduğum insanlar kim belli değil. Hepsi troll, hepsi sallıyor. Fenerbahçe medyasıyla da yeni tanıştım. Bundan sonra da onlar beni tanıyacaklar artık" ifadelerini kullandı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi

Gökçek Ankara halkına mesaj attı, Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
500

Yorumlar (12)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Helal olsun açıkça kıvırtmadan direkt söylemiş, bu cesareti olmayan diğerlerine örnek olsun.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Demir:

iki metre toprağa gideceğini unutma ABD vatandasligo almak için adını Robert yapan samsun başkanı , Fenerbahçe ve başındaki seni muhattap almaz

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Ucan:

Sen git babaların gelsin . FENERBAHÇE YIKILMAZ..

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCeran:

Saplamış Başkan UEFA’nın tescilli şikecilerine. Yüzümüzü öne eğdirirler şike yaparlar sonra gelip ahlak dersi verirler.

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme38
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasar Unal:

Konuşma özürlü GS başkanı yerine bu kişiliği öne çıkarıyorlar herhalde. Bu işten zararlı çıkar farkında değil.

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeydo:

Artisin teki bu adam. Amerika’da başka isim kullanıyor, Türkiye’de başka isim. ABD projesi olabilir dikkat etmek gerekiyor. Samsunspor un başını yakıp gidebilir. Samsun başkanı nasıl olur da ben gs liyim der bi düşünmek lazım.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasar Unal:

Gel GS'a başkan ol madem bu kadar büyük adamsan kibir abidesi Yüksel efendi.Yakışırsın Gs'a. Transfer tahtası kapanmış senin zamanında Samsunspor'un. Ne zırvalıyorsun büyük adamım falan diye. Bu arada ifade ettiği cümleler hakkındaki idfiaların an itibarıyla iftira olmadığını net olarak ortaya koymuştır. Savcıların gerrğini yaparak hakkında şike soruşturmaları gerekir.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Helal olsun direk demiş maçı Galatasaray'a vereceğiz. Karakter yoksunu Yıldırım

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÇukurovalı:

Ha si.... Ufak atta civcivler yesin. Cincona yatmaya zemin hazırlıyorsun.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıQues who:

Boş beleş insan ciddiye alıp cevap bile vermemeli böyle ucuz insanları yönetici yapmamak lazım sen bir kulübün başkanısın başka takımı tuttuğunu söyleyemezsin ne ahlaki ne de etik bir davranış maça şaibe düşürdün

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 6 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Narin cinayeti davası ne zaman? Narin Güran'ı kim öldürdü? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Bayern Münih- Benfica maçı hangi kanalda, saat kaçta? MASTERCHEF BEN SAKSI DEĞİLİM TARİFİ! Ben Saksı Değilim nasıl yapılır, malzemeleri neler? BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11! Beşiktaş Malmö maçı muhtemel 11'leri Melania Trump kimdir? Melania Trump kimdir kaç yaşında, nereli? Ortak Türk Alfabesi harfleri nedir, kaç harf var? Ortak Türk Alfabesi ne zaman kullanılacak, hangi ülkeler var? Galatasaray - Tottenham maç kadrosu! Galatasaray muhtemel 11'i açıklandı mı? Cengizhan Sabuncu kimdir, öldü mü? Cengizhan Sabuncu neden öldü, kanser mi? 7 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Donald Trump kimdir, kaç yaşında? ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.