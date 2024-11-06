Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye küfür gibi sözler

Süper Lig ekibi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile Fenerbahçe arasındaki gerilim giderek büyümeye devam ediyor.

"GALATASARAYLI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Fenerbahçe hakkında ağır ifadeler kullanan Yıldırım, "Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Fenerbahçeliler'in yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. Çıkın televizyonda Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz. Trabzonspor'u yani 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor" dedi.

"ÖZ ELEŞTİRİNİZİ YAPIN"

Ali Koç'a da sert çıkışan Yıldırım, "Ben yeni bir jenerasyon yaşıyorum. Fenerbahçe bunu hazmedemiyor. Bana niye soruyor, Ali Koç başarısızlığını kardeşim. Çıkın televizyonda Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz. Trabzonspor'u yani 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor. Ben şimdi kalkayım da Fenerbahçeli oyuncu Trabzonspor'da forma giyiyor Ozan, yani böyle beyinmiş kalpmiş bunları mı konuşayım ben ya, olacak şey mi! Fenerbahçeliler'in yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. Açık ve net söylüyorum. Ben bir iş adamıyım ve beni bütün dünya tanır. Cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla, bakanlarla bu kadar üst düzey milyarderler ile görüşen bir iş adamıyım. Kalkmışım muhatap olduğum insanlar kim belli değil. Hepsi troll, hepsi sallıyor. Fenerbahçe medyasıyla da yeni tanıştım. Bundan sonra da onlar beni tanıyacaklar artık" ifadelerini kullandı.