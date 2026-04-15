Samsunspor, Beşiktaş maçını kazanarak 5'incilik ümidini sürdürme peşinde

Samsunspor, Beşiktaş maçını kazanarak 5'incilik ümidini sürdürme peşinde
Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, Beşiktaş ile oynayacakları maçta 5'incilik ümidini sürdürmek istediklerini belirtti. Eyüpspor galibiyetinin ardından motivasyonun arttığını ifade eden Bilen, zorlu fikstür öncesi taraftar desteği ile başarı bekliyor.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, "Beşiktaş maçıyla çıkış yakalayıp az da olsa 5'incilik ümidimizi sürdürmek istiyoruz." dedi.

Bilen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikas Eyüpspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin hem takımı hem de taraftarları mutlu ettiğini söyledi.

Beşiktaş ile hafta sonu zorlu bir mücadeleye çıkacaklarına işaret eden Bilen, "Bizim takımımız sahaya performansını ve mücadele hırsını yansıttığı zaman hemen hemen her takımla mücadele edecek güçtedir. Taraftarlarımızın da desteğiyle Beşiktaş karşısına çıkacağız. Beşiktaş maçıyla çıkış yakalayıp az da olsa 5'incilik ümidimizi sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Bilen, takımın önünde zorlu bir fikstür bulunduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş maçı da bu zor fikstürün başlangıcı. Eyüpspor maçı ile takımımız ivme kazandı. Sakat oyuncularımızın iyileşmesi ve takıma katılımı, özellikle Afonso Sousa'nın performansı bizi çok mutlu etti. Takımımıza ciddi katkı vereceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda Beşiktaş ile güzel ve centilmence karşılaşma oynayacağımızı düşünüyorum ancak kazanan tarafta biz olmayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun tehditlerine yanıtı ayakta alkışlandı

Erdoğan'dan Netanyahu'nun tehditlerine çok sert yanıt
81 ile özel genelge! Bakan Gürlek'ten 'Sonuna kadar gidilsin' talimatı

Yuvaları yıkan meseleye Bakan Gürlek el attı: 81 ile genelge gönderdim
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın

Jet Fadıl cenazede rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
Hurda araçlara ÖTV muafiyeti teklifinde karar verildi

ÖTV muafiyeti bekleyenler dikkat! Meclis'ten karar çıktı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor

Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor
Esra Erol’da olay sözler! Eşine “Akrabana aşığım” deyip kendini savundu

Eşine "Akrabana aşığım” dedi, savunması şaşırttı
Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz yıkıldı