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Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Taylan Antalyalı'ya son teklifi yaptıklarını söyledi

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Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Taylan Antalyalı'ya son teklifi yaptıklarını ve kendisinden haber beklediklerini söyledi. Bilen, yaptığı açıklamada, Samsunspor'un FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı bulunduğu için sadece geçen yıl Galatasaray'dan kiraladıkları Taylan Antalyalı'yı transfer edebileceğini söyledi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Taylan Antalyalı'ya son teklifi yaptıklarını ve kendisinden haber beklediklerini söyledi.

Bilen, yaptığı açıklamada, Samsunspor'un FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı bulunduğu için sadece geçen yıl Galatasaray'dan kiraladıkları Taylan Antalyalı'yı transfer edebileceğini söyledi.

Taylan Antalyalı ile görüşme halinde olduklarını aktaran Bilen, "Transfer görüşmelerini kendisiyle menajeri aracılığıyla yürütüyoruz. Bu konuda futbol direktörümüz Fuat Çapa, tam yetkiyle görüşmeleri sürdürüyor. Son bir teklif yapıldı. Taylan, 'Eğer Türkiye'de oynayacaksam Samsunspor'u tercih edeceğim. Samsun'da çok huzurluydum ve mutluydum.' ifadesi var. Yurt dışından görüşmeler yaptığı kulüp varmış, onların son tekliflerini bekliyor." diye konuştu.

Tait, Benito Raman ve Nanu'nun takımda kalıp kalmayacağına açıklık getiren Bilen, şunları kaydetti:

"Üç oyuncu Samsunspor'un oyuncusudur. Tait ve Raman'a teklifler geldi ama Nanu'ya herhangi bir teklif yok. Raman ve Tait ile görüşmelerimizi yaptık ve takımda kalacaklar. Nanu için herhangi bir teklif yok. Takımımızla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. 5 Eylü'e kadar transfer süreci var. Bu süreçte kendisi ile ilgili kararı vereceğiz. Samsunspor çok büyük bir camia, kimse Samsunspor'dan üstün değil. Hiçbir oyuncu vazgeçilmez değil. Biz burada gönlünü, kafasını, ruhunu Samsunspor'un başarısı için verecek oyuncularla bu mücadeleye devam edeceğiz. Dün böyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olacak. Bizi isteyen varsa, sonuna kadar onunla beraberiz. İstemiyorsa, 'Ben çantamı alıp giderim.' de yok, Samsunspor'un şartlarını, ortaya koyduğu talepleri yerine getirirse, başkanımızın ifadesiyle alınmayacak oyuncu da yok, satılmayacak oyuncu da yok."

Kaynak: AA / Spor

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