Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır: 'Hak ve adalet arıyoruz'

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Trabzonspor maçının ardından TFF'nin kendilerini ceza kuruluna sevk ettiğini ve bunu hak etmediklerini belirterek, "Hak ve adalet arıyoruz" dedi.

Samsunspor'da kulübün Basın Sözcüsü Suat Çakır, TFF'nin kendilerini ceza kuruluna sevk etmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Çakır, "Başkanımızın yaptığı açıklamalar, taraftarımızın gösterdiği tepkiler ve paylaşım sonrası TFF bizi ceza kuruluna sevk etti. Hem de ağır bir şekilde. Biz, Rizespor maçından sonra federasyona bu hakemle ilgili bir yazı yazdık. Trabzonspor maçı açıklanınca yazı yazdık ve 'Bu hakemi alın' dedik. Sanki bugünleri bilecekmiş gibi bu yazıyı federasyonun yönetim kuruluna gönderdik. Ceza kuruluna verildik. Verilirken haksız nedenlerle verildik. Trabzonspor maçı sonrası kulübümüz sosyal medyada bir resim paylaştı ve iki tane de cümle vardı. Bizim ifade özgürlüğümüzü engelleyecek şekilde yasak olduğu için bizi ceza kuruluna verdiler. Ne vardı orada? Bir şey yok. Hak ve adalet arıyoruz. Verdiğimiz her tepki ifade özgürlüğü sınırları içinde. Söz konusu paylaşım, anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı kapsamında kalmaktadır. Somut bir suçlama içermiyor. Sadece iki cümleden ibarettir. Bu dosya üzerinde kulübümüze bir ceza verilmesi durumunda bizlere ne yazık ki 'artık eleştiride bulunmayın' demek istiyor" diye konuştu.

"Eleştirileri kabul etmeyip, ağır bir şekilde ceza kuruluna sevk ettiler"

Sevklerin ağır bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Suat Çakır, "Federasyonun artık eleştiriye hiç tahammülünün kalmadığı görülüyor. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına ve hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Hiç mi demokratik eleştiri hakkımız olmayacak? Kulübün bütün her şeyini veren Başkan Yüksel Yıldırım, bu kulübün sahibidir. Bütün her şeyi Yüksel Yıldırım kendinden karşılamaktadır. ve bu ülkeye hizmet etmektedir. Bu sene Avrupa'da yaşadıklarımızı defalarca söylüyoruz. Avrupa'da yaşadıklarımız bu ülkeye bir hizmettir. Türk sporuna bir hizmettir. Ama başkanın eleştiri düzeyinde olan ifadelerini kabullenmeyip ağır bir şekilde TFF Ceza Kurulu'na sevk ettiler" şeklinde konuştu.

"Trabzonspor ile aramızda sorun yok, sorun hakemler ve federasyonun adaletsizliği"

Rakip camia ile aralarında sorun olmadığının altını çizen Suat Çakır, "Trabzonspor kulübü ile hiçbir zaman Süper Lig'e çıktıktan sonra hiçbir konuda bir sorun olmadı, olmuyor. Biz ezeli rakip, ebedi dost diyoruz zaten. Onlar da aynısını söylüyorlar. Onlar bizi ağırlıyorlar, biz onları ağırlıyoruz. Trabzonspor'un şahsında kulübüyle, şehriyle bir sorunumuz yok. Sorunumuz burada hakemlerin ve federasyonun adaletsizliği" ifadelerini kullandı.

"Alanyaspor'u yenip 5.'lik şansımızı devam ettirmek istiyoruz"

Ligdeki 5.'lik şanslarını son maça taşımak için Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Çakır, "Alanyaspor maçı için yarın yola çıkıyoruz. Emre Kılınç, Celil Yüksel ve Jauress Assaomou sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Galibiyet için gidiyoruz, her maçta olduğu gibi. 5.'lik şansımız az da olsa devam ediyor. O şansı korumak için mutlaka galip gelmemiz lazım. Galip gelmek için gidiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı