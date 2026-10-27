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Samsunspor, Başakşehir maçı hazırlığında Celil Yüksel'e kavuştu

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Samsunspor, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenmanda sakatlığı geçen Celil Yüksel de yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ve fizik hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.

İdmana sakatlığı geçen Celil Yüksel de katıldı.

Samsun ekibi, İstanbul Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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