Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı

Yunanistan'da çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı
Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti

Büşra'nın katil zanlısı için yapılan yorumlar hayrete düşürdü

Samsunspor, Antalyaspor'u Konuk Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor'a konuk olacak. Müsabaka Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Samsunspor, ligdeki 51 puanla 3. sırada yer alıyor ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Onvo Antalyaspor'a konuk olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 51 puanla 3. sırada yer alıyor.

Samsun ekibi, Onvo Antalyaspor'u yenerek ligde dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumak istiyor.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Youssef Ait Benasser ve Lubomir Satka'nın Onvo Antalyaspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği maç saatinde netleşecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.