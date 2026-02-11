Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 13 Şubat Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Hesap.com Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, günü taktiksel varyasyonlarla tamamladı.

Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Hesap.com Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.