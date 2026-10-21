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Samsunspor, Amed Sportif maçı hazırlıklarını 1 saat 20 dakikalık antrenmanla sürdürdü

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Samsunspor, Amed Sportif maçı hazırlıklarını 1 saat 20 dakikalık antrenmanla sürdürdü
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Samsunspor, 24 Ekim Cumartesi günü sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri'nde Bjelica yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü, futbolcular çift kale maç yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 24 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Fitness salonunda kuvvet çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamladı.

Samsun ekibi, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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