Samsunspor, Almanya'da çiçeklerle karşılandı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin son haftasında Almanya'da Mainz ile karşılaşmak üzere Frankfurt Havalimanı'na geldi. Kırmızı-beyazlıları, konsolosluk yetkilileri ve iş insanları karşıladı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında deplasmanda oynayacağı Mainz maçı için Almanya'ya geldi.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında yarın TSİ 23.00'te Almanya temsilcisi Mainz ile karşılaşacak. Karadeniz ekibi, maç için bugün Frankfurt Havalimanı'na geldi. Burada kırmızı-beyazlıları, Türkiye Mainz Başkonsolosu Mehmet Akın İnam, Frankfurt Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Doç. Dr. M. Fatih Kılıç, Rhein-Main bölgesi Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Samsunlu iş insanı Turgut Sezgin ve Türk Hava Yolları Frankfurt Müdürü Serkan Binyar çiçeklerle karşıladı. Müsabaka için bir grup Samsunspor taraftarının da geldiği görüldü. Samsunspor kafilesi daha sonra maçın oynanacağı Mainz şehrine geçti. - FRANKFURT

