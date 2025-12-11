Samsunspor - AEK: 1-2
UEFA Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında Samsunspor, Yunanistan temsilcisi AEK'ya kendi sahasında 2-1 kaybetti. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Samsunspor, rakibine 2 golle yanıt veremedi.
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet Thomas Luczynski (Fransa)
SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 78 Mendes), Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 85 Ceesay), Makoumbou, Ntcham (Dk. 78 Soner Aydoğdu), Holse, Musaba (Dk. 74 Tahsin Bülbül), Emre Kılınç, Mouandilmadji
AEK: Strakosha, Pilios, Filipe Relvas, Moukoudi (Dk. 46 Vida), Rota, Koita (Dk. 85 Eliasson), Pereyra, Pineda, Marin (Dk. 90+3 Penrice), Mantalos (Dk. 82 Grujic), Jovic
GOLLER: Dk. 4 Moukoudi (kk) ( Samsunspor ) – Dk. 52 Marin, Dk. 63 Koita (AEK)
SARI KARTLAR: Satka ( Samsunspor ) – Marin, Mantalos, Pineda, Jovic (AEK)
4'üncü dakikada Samsunspor atağında Musaba'nın ceza sahasına yaptığı ortada Moukoudi'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla gitti: 1-0.
8'inci dakikada Holse'nin kullandığı serbest vuruşta Ntcham'ın ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
12'nci dakikada Musaba'nın pasıyla buluşan Ntcham, ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.
28'inci dakikada Mouandilmadji'nin pasıyla buluşan Ntcham'ın ceza sahası çizgisinden kaleye çektiği şutu kaleci Strakoşa ayaklarıyla uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
51'inci dakikada Zeki Yavru'nun pasıyla buluşan Moundilmadji ceza saha dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
52'nci dakikada Marin'in kullandığı serbest vuruşunda top fileleri havalandırdı: 1-1.
63'üncü dakikada birebirde Van Drongelen'i geçen Koita, ceza sahasından vuruşunda takımının 2'nci golünü yazdırdı: 1-2.
90+5'inci dakikada Mendes'in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Ceesay'ın kafa vuruşunda kaleci Strakosha topu son anda kornere çeldi.
Karşılaşma AEK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.