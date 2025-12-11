Futbol: UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Samsunspor, AEK'yı 1-0 yenik duruma düşürdü. Gol, Moukoudi'nin ters kafa vuruşu ile geldi. Maçta ilk yarı Samsunspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji
AEK: Strakoşa, Pilios, Filipe Relvas, Moukoudi, Rota, Koita, Pereyra, Pineda, Marin, Mantalos, Jovic
Gol: Dk. 4 Moukoudi (Kendi kalesine) ( Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 33 Satka ( Samsunspor ), Dk. 7 Marin, Dk. 44 Mantalos (AEK)
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasındaki Samsunspor-AEK karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Samsunspor, 1-0 öne geçti. Ntcham'ın pasında Musaba ceza sahası içine girer girmez ortasını yaptı, Moukoudi'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
17. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.
19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pereyra, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
28. dakikada Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ntcham'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Strakoşa'nın kafasına çarparak oyun alanına geri döndü.
30. dakikada Ntcham'ın yerden plase vuruşunda topu kaleci Strakoşa, son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.