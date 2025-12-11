Haberler

Futbol: UEFA Konferans Ligi

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında Samsunspor, AEK'yı 1-0 yenik duruma düşürdü. Gol, Moukoudi'nin ters kafa vuruşu ile geldi. Maçta ilk yarı Samsunspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Thomas Luczynski (Fransa)

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Musaba, Emre Kılınç, Mouandilmadji

AEK: Strakoşa, Pilios, Filipe Relvas, Moukoudi, Rota, Koita, Pereyra, Pineda, Marin, Mantalos, Jovic

Gol: Dk. 4 Moukoudi (Kendi kalesine) ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 33 Satka ( Samsunspor ), Dk. 7 Marin, Dk. 44 Mantalos (AEK)

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasındaki Samsunspor-AEK karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Samsunspor, 1-0 öne geçti. Ntcham'ın pasında Musaba ceza sahası içine girer girmez ortasını yaptı, Moukoudi'nin ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

17. dakikada Musaba'nın pasında topla buluşan Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta çıktı.

19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pereyra, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

28. dakikada Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ntcham'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Strakoşa'nın kafasına çarparak oyun alanına geri döndü.

30. dakikada Ntcham'ın yerden plase vuruşunda topu kaleci Strakoşa, son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
