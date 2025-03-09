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Samsunspor, Adana Demirspor'u 2-1 Geride Bıraktı

Samsunspor, Adana Demirspor'u 2-1 Geride Bıraktı
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Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında, Samsunspor evinde Adana Demirspor'u ağırladı ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Golleri Soner Aydoğdu (dk. 5, 11) Samsunspor'dan, Salih Kavrazlı (dk. 30) ise Adana Demirspor'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında Samsunspor, Adana Demirspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası sol çaprazından Salih Kavrazlı'nın sert vuruşunda kaleci Okan, meşin yuvarlağı kurtardı.

5. dakikada ceza sahası içinde kendi arasında pas yaparken kaleci Murat'ın pasında araya giren Soner Aydoğdu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

11. dakikada sol kanattan Bola'nın pasında Soner Aydoğdu, ceza yayı içinden gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

30. dakikada defansın arkasına atılan topa iyi hareketlenen Salih Kavrazlı'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan'ın sağından ağlarla buluştu. 2-1

44. dakikada Schindler'in ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından dışarı gitti.

Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Erkan Akbulut

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola, Soner Aydoğdu, Ait Bennasser, Kingsley Schindler, Olivier Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmdji

Yedekler: Efe Törüz, Halil Yeral, Nanu, Muja, Tait, Dimata, Muhammet Ali, Soner Gönül, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Adana Demirspor: Murat Eser (Vedat Karakuş dk. 23), İzzet Çelik, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Aksel Aktaş, Antonio Maestro, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Yusuf Barasi

Yedekler: Aimbetov, Yücel Gürol, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit, Samet Duyur

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Goller: Soner Aydoğdu (dk. 5, 11) (Samsunspor), Salih Kavrazlı (dk. 30) (Adana Demirspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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