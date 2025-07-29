Smasunspor, yeni transferi bir dakika bile oynatmadan gönderdi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli genç futbolcu Richie Omorowa'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

KİRALIK OLARAK BAŞKA TAKIMA GİTTİ

21 yaşındaki futbolcunun imzasını "Hoş geldin Richie" diyerek açıkladı. Ancak daha sonra futbolcunun kiralık olarak gönderildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Samsunspor ailesinin yeni üyesi: Richie Omorowa. Oyuncumuz, 2025-26 sezonunun ilk yarısını Degerfors'ta kiralık olarak geçirecek. Kırmızı-beyaz formayla birlikte yeni hedeflere yürümeye hazırız" ifadeleri yer aldı.