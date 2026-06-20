Haberler

Samsunspor 60'ıncı yıl kutlamalarının son etkinliğinde tesislerini taraftarlara açtı

Samsunspor 60'ıncı yıl kutlamalarının son etkinliğinde tesislerini taraftarlara açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, 60. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen Yaz Şenliği'nde taraftarlar ve çocuklarla bir araya geldi. Gün boyu süren etkinlikte sosyal sorumluluk çalışmaları, sahne gösterileri ve kurumsal stantlar yer aldı.

SAMSUNSPOR, kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen '60'ıncı Yıl Yaz Şenliği' ile taraftarlar ve çocuklar Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal stantlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.

Samsunspor, kuruluşunun 60'ıncı yılı için düzenlenen ' Samsunspor 60'ıncı Yıl Yaz Şenliği' etkinlikleri çerçevesinde bir yıl boyunca gerçekleştirilen organizasyonların sonuncusunu Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Şenlik kapsamında çocuk etkinlikleri, sahne gösterileri ve çeşitli aktiviteler taraftarlarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çok sayıda firma stant açarak katılımcılara ücretsiz ikramlarda bulundu. Etkinlikte Samsunspor'un ürünlerinin yer aldığı TIR'da dikkat çekti.

Tesisleri taraftarlara açarak son etkinliği bu şekilde bitirmek istediklerini belirten Samsunspor Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, "Geçen sene haziran ayında 60'ıncı yılımızın başlangıcını yaptık. Bugün ise bu süreçte artık kapanışını gerçekleştiriyoruz. Dolu dolu bir 60'ıncı yıl geçirdik. Son etkinlik olarak şehrimizle tesislerimizi buluşturmak istedik. Nuri Asan Tesisleri, şehirle bütünleştiğinde her zaman çok daha anlamlı hale geliyor. Şehrimizin en güzel noktasında yer alan bu tesis, Samsunspor'un geçmişten bugüne taşıdığı en önemli değerlerden biri. Bu değeri halkımızla ve çocuklarımızla buluşturmak istedik. Çocuklarımızın, "bu şehrin çocukları Samsunsporludur" diyorsak, bu tesiste bulunmalarını, içerisine girmelerini ve bu havayı solumalarını istedik. Aynı zamanda gezici store'umuzun da tanıtımını burada gerçekleştirdik. Bu vesileyle katılan tüm sponsorlarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'dan sonra Samsun'un tüm ilçelerine tırımızı göndereceğiz. Bir program hazırlıyoruz ve bunu sosyal medya hesaplarımızdan da duyuracağız. Başkanımız ve Seycan Hanım her zaman bize destek veriyor. Bu tırın hayata geçmesinde de büyük katkıları var. Böylece taraftarımızın da istediği bir hayali gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı

Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık

İBB yöneticisini kaçıran tetikçi ifadesinde döküldü! Korkunç detaylar
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten

63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...