Samsunspor, 27 Yıl Sonra Avrupa'da

Off Turu rövanş maçında Panathinaikos'u ağırlayacak Samsunspor, 27 yıl 23 gün sonra kendi sahasındaki ilk Avrupa mücadelesine çıkacak.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında yarın saat 20.00'de Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. bitirerek Avrupa Ligi vizesi alan Karadeniz ekibi, play-off turu ilk maçında Atina'da rakibine 2-1 mağlup oldu. Panathinaikos karşısında Tomasson'un golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Giorgos Kiriakopoulos ve Erik Palmer-Brown'ın golüne engel olamayarak sahadan 2-1 yenik ayrılan Samsunspor, rövanş maçını 1 farklı galibiyetle geçerse maçı uzatmaya taşıyacak, 2 ve üstü farklı galibiyetlerde ise lig aşaması bileti alacak. Beraberlik veya mağlubiyet halinde ise turu geçen taraf Panathinaikos olacak.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Samsunspor taraftarları 27 yıl sonra oynanacak ilk Avrupa mücadelesine yoğun ilgi gösteriyor. Panathinaikos maçı için satışa çıkartılan 30 bin 548 adet ev sahibi takım biletinden bugüne kadar 24 bin adeti satıldı. Bugün tüm takım taraflarının bilet alma hakkı bulunurken, maç saatine kadar satılması ve kapalı gişe olması bekleniyor.

Öte yandan, Samsunspor'da sakatlıkları nedeniyle ilk maçta oynayamayan sağ kanat oyuncusu Anthony Musaba ve Carlo Holse'nin takımla çalışmalara başladığı ve süre alıp almayacaklarının maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Samsunspor'un Panathinaikos karşılaşmasına 4-2-3-1 dizilişi ve kalede Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Emre Kılınç, Olivier Ntcham, Nany Dimata ile Marius Mouandilmadji ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Samsunspor ile Panathinaikos arasında, 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo hakem üçlüsü yönetecek.

27 yıl önceki maç

5 Ağustos 1998'de eski 19 Mayıs Stadı'ndan oynanan UEFA Intertoto Kupası Yarı Finali'nde Werder Bremen karşılaşması, Samsunspor'un son Avrupa kupası karşılaşması olmuştu. - SAMSUN