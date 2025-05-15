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Samsunspor, 27 Yıl Aradan Sonra Avrupa Kupalarına Katılma Hakkı Elde Etti

Samsunspor, 27 Yıl Aradan Sonra Avrupa Kupalarına Katılma Hakkı Elde Etti
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Samsunspor, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'ndaki şampiyonluğu ile birlikte, Süper Lig'de puan almasa bile Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi. 1998'den bu yana ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanan kırmızı-beyazlı ekip, hangi organizasyona katılacak, Süper Lig'in tamamlanmasının ardından belirlenecek.

SAMSUNSPOR, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyon olmasıyla birlikte, Süper Lig'de kalan maçlarda puan almasa dahi Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

Samsunspor, Avrupa kupalarındaki son maçını 5 Ağustos 1998 tarihinde Almanya temsilcisi Werder Bremen'e karşı UEFA Intertoto Kupası yarı finalinde oynadı. Aradan geçen 27 yılın ardından Samsunspor, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyon olmasıyla birlikte, Süper Lig'de kalan maçlarda puan almasa dahi Avrupa kupalarına katılmayı matematiksel olarak garantiledi.

Böylece kırmızı-beyazlı ekip, 1998'den bu yana ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde etti. Samsunspor'un hangi organizasyona hangi turdan katılacağı, Süper Lig'in tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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