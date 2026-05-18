Türk hakeme Slovenya'da önemli görev

Samsun Vezirköprü MTAL'de beden eğitimi öğretmeni ve 28 yıllık kıdemli badminton hakemi Nuray Uysal, Slovenya'daki uluslararası turnuvada 25 maçta görev alarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Samsun'da Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) beden eğitimi öğretmenliği yapan 28 yıllık kıdemli badminton hakemi Nuray Uysal, Slovenya'da düzenlenen uluslararası turnuvada görev aldı.

Slovenya Badminton Federasyonu tarafından "I FEEL SLOVENIA LI-NING OPEN 2026" turnuvasına davet edilen Nuray Uysal, Maribor kentindeki Sport Hall Center DRA salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda görev yaptı. BEC International Series kategorisinde 13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen turnuvada, tecrübeli hakem yoğun bir maç programını geride bıraktı.

5 gün süren organizasyonda toplam 25 maçta görev alan Uysal, bu müsabakaların 12'sinde kule hakemi (Umpire), 13'ünde ise servis hakemi (Service Judge) olarak sahaya çıktı. Toplamda 14 saat 28 dakika boyunca sahada kalan kıdemli hakem, sürenin 8 saat 2 dakikasını kulede, 6 saat 26 dakikasını ise servis hakemliğinde geçirdi.

Turnuvanın son gününde Kadınlar Çiftler Yarı Final (WD SF) müsabakasında da servis hakemliği üstlenen Nuray Uysal, organizasyonu başarıyla tamamlayarak Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etti.

Nuray Uysal, bu yıl 3-8 Şubat tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaijan International badminton müsabakalarında da uluslararası hakem olarak görev aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
