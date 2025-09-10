Samsun'un Bocce Sporcuları Uluslararası Arenada Başarı Peşinde

Samsun'un Alaçam ilçesindeki milli bocce sporcuları, Türkiye'yi ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil ediyor.

Şadiye Muzaffer Anadolu Lisesi öğrencileri başta olmak üzere ilçe genelinde yetiştirilen milli sporcular, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında İstiklal Marşı'nı okutma hedefiyle çalışıyor.

İlçede şu anda kadar, 7'si Şadiye Muzaffer Anadolu Lisesi öğrencisi olmak üzere 30 milli bocce sporcusu yetiştirildi.

En son, 9-13 Ekim tarihleri arasında bocce sporunun alt dalı olan, Fransa'da yapılacak Dünya Büyük Bayanlar Petank Şampiyonası'na Semra Akyol, Merve Deniz, Yağmur Tosun, 3-5 Ekim tarihlerinde İspanya'da Ümitler Petank Avrupa Şampiyonası'na ise Merve Deniz, Melike Coşguner ve Semra Akyol katılmaya hak kazandı. İki müsabakaya da katılacak milli sporcuların tamamı Alaçam'daki sporculardan oluşuyor.

"Alaçam ilçesinde ciddi anlamda bir bocce kültürü oluşmaya başladı"

Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AA muhabirine, Alaçam ilçesinin bocce sporuyla ön plana çıkan bir ilçe olduğunu söyledi. Kayabaşı, öğrencilerin tatilde bile müsabakalara okulda hazırlandıklarını söyledi.

Bocce sporunun ilçede, yeni gelen kuşaklara da aktarılarak devam ettiğini belirten Kayabaşı, "Alaçam ilçesinde ciddi anlamda bir boce kültürü oluşmaya başladı. Avrupa şampiyonu oldu bu öğrencilerimiz, Balkan şampiyonu oldular. Zaten ülkemizde düzenlenen müsabakalarda hep ilk üçte oluyorlar. İnşallah öğrencilerimizin buradaki gayretleriyle beraber onların da sportif, akademik başarılarını artırma noktasında çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

İlçede uluslararası müsabakaların da oynanabileceği bir bocce sahasının bitmek üzere olduğunu bildiren Kayabaşı, şunları söyledi:

"Bocce sahamızı kısa bir zaman içinde inşallah faaliyete alacağız Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bünyesinde ve Alaçam ilçesinde artık uluslararası ve ulusal müsabakalarımız da düzenlenecek. Bu gerçekten Alaçam için, Alaçam'ın sporcuları için, Alaçamlı gençler için büyük bir gurur vesilesi. Bizler için de büyük bir kıvanç. Alaçamlı öğrencilerin başarısı, onların gayretleri, onların inançlarıyla beraber biz bu noktaya geldik."

"Köy çocukları Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek"

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir, milli sporcuların hepsinin Alaçam'dan gelen köy çocukları olduğunu söyledi. Öğrencilerin hem eğitimlerini sürdürdüklerini hem de milli sporcu olarak Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getiren Bozdemir, "Ulusal ve uluslararası birçok başarılarımız var. Balkan Şampiyonluğu kazandık, Avrupa Şampiyonluğu kazandık, dünya beşinciliği kazandık." ifadelerini kullandı.

İspanya ve Fransa'da düzenlenecek şampiyonalara gidecek milli sporcuların tamamının Alaçam'daki sporculardan oluştuğuna işaret eden Bozdemir, şunları kaydetti:

"Birçok kategoride ve birçok dalda ülkemizi temsil eden milli takımlara sporcu veriyoruz. Çocukların hepsiyle gurur duyuyoruz. Köy çocukları Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk, hepsiyle gurur duyuyoruz. Çocuklar çok özveride bulunuyorlar. Burada antrenman yapabilmek için kendi ailelerinden özveride bulunuyorlar, yurtta kalıyorlar. ve burada sadece antrenman yapmak için mücadele etmek, bir şeyler öğrenmek, bir yerlere gelmek için bu kadar özveride bulunuyorlar."

Sporcuların eğitimle birlikte antrenmanlarını disiplin içinde sürdürdüklerinin altını çizen Bozdemir, "Biz şunu kanıtladık, sporla beraber eğitimin bir arada yürütebileceğini kanıtladık. Çünkü milli olup da liseyi bitiren bütün sporcularımız üniversiteli. İçlerinde tıp okuyan var, beden eğitimi öğretmenliği okuyan var, antrenörlük okuyan var, kimyagerlik okuyan var, ilahiyat okuyan var. Alaçam'ın köylerinden gelen sporcu çocuklar ülkemizi temsil edecek. Çok özveriyle olan şeyler, çok büyük gayretle olan şeyler." diye konuştu.

"İspanya ve Fransa'da bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz"

Milli sporculardan Merve Deniz ise, 2023 yılında milli sporcu olduğunu söyledi. Katıldıkları müsabakalarda dünya ve Avrupa şampiyonalarına hak kazandığını söyleyen Deniz, şunları kaydetti:

"Spor bilimleri fakültesinde okuyorum, ikinci sınıfa geçtim, beden eğitimi öğretmeni olmak istedim. Gökhan Hoca gibi nice sporcu yetiştirip onları milli sporcu yapmak için elimden geleni yapmak istiyorum. İspanya'ya gideceğiz, Avrupa Şampiyonası'na. Onun ardından Fransa'ya, Dünya Şampiyonası'na gideceğiz. İspanya ve Fransa'da derece alıp, birinci olup İstiklal Marşımızı söyletmek, bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz."

Milli sporculardan Yağmur Tosun da Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi 2 branşta temsil edeceğini, büyük kadınlar petank ve altı nokta kategorisinde yarışacağını dile getirdi.