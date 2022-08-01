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Samsun haberleri... 19 Mayıs'ta plaj futbolu

Samsun haberleri... 19 Mayıs'ta plaj futbolu

Samsun haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Karadeniz Etabı, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Karadeniz Etabı, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yapıldı.

TFF Plaj Futbolu Karadeniz Etabı, 19 Mayıs ilçesi Kumcağız Plajı'nda gerçekleştirildi. 19 Mayıs Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü katkılarıyla ilçede 5.'si düzenlenen plaj futbolu turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Seyir zevki yüksek olan turnuvada takımlar, Alanya'da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılmak için üç gün boyunca ter döktü.

Seyirci desteğinin üç gün boyunca yoğun olduğu turnuvanın final karşılaşmasında, 19 Mayıs Esrarengiz ile Tosbatlıoğlu Ballıca takımları karşılaştı. Şampiyon olan Tosbatlıoğlu Ballıca'ya kupasını veren 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Turnuvaya katılan takımlarımızı ve üç gün boyunca takımlarımızı yalnız bırakmayan, yoğun katılımıyla desteklerini esirgemeyen seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bu yıl belediyemiz katkılarıyla 5.'sini düzeliyoruz. Her geçen yıl artarak devam eden seyirci potansiyeli bizi ayrıca memnun ediyor. Şampiyon olan takımımızı tebrik ediyor, eylül ayında Alanya'da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında başarılar diliyorum. İnşallah bir sonraki sene Türkiye şampiyonasını 19 Mayıs ilçemizde düzenlemek nasip olur. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

19 Mayıs Gençlik ve Spor İlçe Müdürü M. Serkan Eroğlu ve TFF Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven'in hazır bulunduğu turnuvada Süper Lig hakemlerinden Samet Çiçek, TFF Antrenörlerinden Ahmet Gün ve TFF Malatya Bölge Antrenörü Furkan Soylu da görev aldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karadeniz 19 Mayıs Samsun Spor Haberler

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