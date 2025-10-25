Samsun Gazi Devlet Hastanesi Personeli Halı Saha Turnuvasında Bir Araya Geldi

Samsun Gazi Devlet Hastanesi personeli, dostluk ve motivasyon amacıyla düzenlenen halı saha turnuvasında bir araya geldi.

Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde görev yapan personelden oluşan takımlar, düzenlenen futbol turnuvasında centilmence mücadele etti. İş temposunun ardından sahada stres atan çalışanlar, dostluk içinde keyifli dakikalar geçirdi. Maçlarda hakemlik görevini Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Korkut Arar üstlendi.

Turnuvanın açılışında konuşan Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cem Soykut, çalışan motivasyonuna önem verdiklerini belirterek, "Hastanemizde görev yapan arkadaşlarımızın motivasyonu bizim önceliklerimizdendir. Bu turnuva ile hem ekip arkadaşlarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hem de işlerine daha motive olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Takımlarımıza başarılar diliyoruz. Farklı kategorilerde benzer organizasyonları oluşturmayı düşünüyoruz" dedi. - SAMSUN