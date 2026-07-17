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Samsun'da bin 247 karate sporcusunun madalya mücadelesi

Samsun'da bin 247 karate sporcusunun madalya mücadelesi
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Samsun'da düzenlenen Türkiye Ümit, Genç ve U-21 Karate Şampiyonası'nda 56 ilden 1247 sporcu madalya ve milli takım forması için mücadele ediyor. Federasyon Başkanı, organizasyonun Premier Ligi finali olduğunu ve birincilerin Dünya Şampiyonası'na katılacağını açıkladı.

Samsun'da Türkiye Ümit, Genç ve U-21 Yaş Altı Karate Şampiyonası başladı. Türkiye'nin 56 ilinden 320 kulüpten 633'ü kadın, 614'ü erkek olmak üzere toplam bin 247 sporcu, madalya ve milli takım forması için tatamiye çıktı.

Türkiye Karate Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Ümit, Genç ve U-21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, 17-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Samsun Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 16 Temmuz'da yapılan teknik toplantının ardından başlayan şampiyonaya, Türkiye'nin dört bir yanından sporcu geldi. Dev organizasyonda 56 farklı ilden, 320 kulübe bağlı 633 kadın ve 614 erkek olmak üzere toplam bin 247 sporcu kürsüye çıkmak için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, organizasyonun önemi ve federasyonun vizyonuna dair açıklamalarda bulundu. Bu şampiyonanın tesadüfi bir turnuva olmadığını, uzun süredir titizlikle yürütülen bir ligin finali olduğunu vurgulayan Taşdemir, "Bugünkü organizasyon, bizim uzun süredir 3 lig üzerinden sürdürdüğümüz Türkiye Ümit, Genç ve U-21 Premier Ligi'nin final ayağını oluşturuyor. Burada mücadele eden ve birinci sırayı alan sporcularımız, elde ettikleri sıralama puanlarıyla Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacaklar. Türkiye'nin her yerinde yarışmalar organize etmeye gayret ediyoruz. Özellik Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde Diyarbakır, Muş, Elazığ gibi illerimizde faaliyetlerimizi yaptık. Doğu illerinde bu organizasyonlar yaparken bu sene Karadeniz'de Samsun pilot il oldu. Burada 15 sene sonra yaptığımız ilk şampiyonadır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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