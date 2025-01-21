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Samsun'da Salon Federasyon Kupası Heyecanı Sürüyor

Samsun'da Salon Federasyon Kupası Heyecanı Sürüyor
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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Federasyon Kupası, Samsun'da 118 kulüpten 903 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Organizasyonda ayrıca 2025'te gerçekleştirilecek Salon Avrupa Şampiyonası hazırlıkları da sürüyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sürüyor.

Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki organizasyonda 118 kulüpten 903 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Aytaçoğlu, AA muhabirine, "17-23 Şubat 2025 tarihler arasında yine İlkadım Okçuluk Tesislerimizde Salon Avrupa Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Şu ana kadar kayıtlı ülke sayısı 23, sayı artabilir. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Samsun İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan ise "Müsabakalarda 62 antrenör ve 16 hakem görev alıyor. Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na yine spor salonumuz hizmet verecek. Samsun'da okçuluğa gönül vermiş herkesi Avrupa'nın en büyük okçuluk organizasyonunu izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde klasik yay, makaralı yay ve yalın yay sınıflarında düzenlenen organizasyon, 24 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
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