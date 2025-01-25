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Samsun'da Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması Düzenlendi

Samsun'da Okçuluk Milli Takım Seçme Yarışması Düzenlendi
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Türkiye Okçuluk Federasyonu, Avrupa Şampiyonası öncesinde Samsun'da milli takım seçme yarışması organize etti. 104 sporcunun katıldığı yarışma, klasik, makaralı ve barebow kategorilerinde gerçekleştirildi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Samsun'da milli takım seçme yarışması düzenledi.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde, Samsun'da 17-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde düzenlenen yarışmada sporcular klasik, makaralı ve barebow kategorilerinde atış yaptı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli oyuncuları belirlemek için yarışma düzenlediklerini söyledi.

Milli takım seçmelerine 104 sporcunun katıldığı bilgisini veren Ergin, "Oldukça yüksek katılım var. Olabildiğinde şeffaf seçme sürecine devam ediyoruz. 12 kategoride 36 sporcu belirleyeceğiz. Bu sporcularımız Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek. Avrupa Şampiyonası'nda amacımız kendi evimiz ve seyircimiz önündeki avantajımızı kullanarak olabildiğince fazla İstiklal Marşı'nı dinletmek." dedi.

Seçme yarışları yarın sona erecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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