Samsun'da Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen ilk Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonası, 3 gün süren çekişmeli müsabakaların ardından sona erdi. Başarılı sporculara ödülleri takdim edildi.

Samsun'da ilk kez düzenlenen Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonası, 3 gün süren heyecanlı mücadelelerin ardından sona erdi.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan tarafından takdim edildi.

Şampiyonada başarılı olan sporcular, kupa ve madalyalarını alarak turnuvayı tamamladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
