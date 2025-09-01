Samsun'da Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Samsun'da ilk kez düzenlenen Masa Tenisi Veteranlar Türkiye Şampiyonası, 3 gün süren heyecanlı mücadelelerin ardından sona erdi.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan tarafından takdim edildi.

Şampiyonada başarılı olan sporcular, kupa ve madalyalarını alarak turnuvayı tamamladı. - SAMSUN