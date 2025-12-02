Samsun'da Engelliler Günü'nde Dragon Bot Yarışları Düzenlendi

Samsun'da "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenlenen Dragon Bot Yarışları'nda, farklı engel gruplarından 120 sporcu kürek çekti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Batıpark Dolgu Sahası'nda düzenlenen yarışlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın startıyla başladı.

İşitme engelli 30, Down sendromlu 30, bedensel engelli 30 ve görme engelli 30 olmak üzere 120 sporcu kürek çekerek kıyasıya mücadele etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Doğan, "Samsun'da 4 ayrı derneğe üye sporcularımızla bir araya geldik. Ben de sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ben Engelliler Günü demek istemiyorum, özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler demek istiyorum." dedi.

Samsun'u özel gereksinime ihtiyaç duyan bireylerin rahat yaşayacağı bir kent haline getirmeye çalıştıklarını ifade eden Doğan, "Yeni yaptığımız projelerde bunlara çok dikkat ediyoruz ama eski projeler var, inşallah bunları da düzenleyeceğiz. Kent olarak daha uygun hale gelmiş oluruz." diye konuştu.