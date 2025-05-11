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Samsun'da Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması Sona Erdi

Samsun'da Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması Sona Erdi
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun'da tamamlandı. 105 sporcu, çeşitli kategorilerde kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular belli oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2024-2025 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Amatörler Yarışması, Samsun'da sona erdi.

İlkadım Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Ankara, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Bursa, Antalya ve Erzurum'dan gelen 105 sporcu, genç, yetişkin ve elit amatörler kategorilerinde mücadele etti.

Genç Amatörler 1. Grup Erkekler kategorisinde Doğukan Yıldırım birinci, Yağız Kaan Ertalay ikinci, Fatih Eren Yuvasen ise üçüncü oldu.

Genç Amatörler 2. Grup Erkekler kategorisinde Mert Görgülü birinci olurken, Kaan Temel ikinci, İsmail Can Uysal ise üçüncü sırada yer aldı.

Yetişkin Amatörler 1. Grup Erkekler kategorisinde Uğur Selahattin Aydın birinci, Fernando Yıldız ikinci, Emre Soykan üçüncü oldu.

Yetişkin Amatörler 2. Grup Erkekler kategorisinde Okan yıldırım birinciliği elde etti.

Yetişkin Amatörler 1. Grup Kadınlar'da Fatma İrşat Yılmaz birinciliği kazanırken, Elif Sıma Özel ikinci, Sinem Çakar ise üçüncü oldu.

Yetişkin Amatörler 2. Grup Kadınlar'da Naz Arıcı birinci, Esra Bağışgil ikinci, İpek Yaprak Azuklu üçüncü sırada yer aldı.

Yetişkin Amatörler 3. Grup Kadınlar'da Semahat Özge Bumin Öztaşkın birinci, Ülker Mısırlı ikinciliğe ulaştı.

Genç Amatörler 1. Grup Kadınlar kategorisinde Şevval Keskin birincilik elde ederken, Bensu Vural ikinci, Defne Nil Türkan ise üçüncü oldu.

Genç Amatörler 2. Grup Kadınlar kategorisinde ise Elif Yalçınkaya birinci, Ege Ergazi ikinci, Dila Abdık üçüncü sırayı aldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Spor
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