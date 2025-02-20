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Samsun'da 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Heyecanı

Samsun'da 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası Heyecanı
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Samsun'da devam eden 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcular, altın madalya hedefiyle mücadele ediyor. 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde, Türkiye Okçuluk Milli Takımı iyi bir performans sergileyerek madalya arayışına devam ediyor.

Samsun'da devam eden 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, hem takım hem de bireyselde altın madalyaya odaklandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonasının ikinci gününde 25 ülkeden yaklaşık 300 sporcu sıralama atışları yaptı.

Okçuluk Milli Takımı şampiyonada 36 sporcu ile madalya arayacak.

Milli okçu Fatma Maraşlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonaya iyi hazırlandıklarını söyledi.

Sıralama atışlarında birçok kategoride birinci olduklarını aktaran Fatma Maraşlı, "Kadınlar takımında da şu anda üçüncüyüz. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Milli okçu Kutay Tek ise sıralama atışlarında erkeklerde birinci olduklarını belirterek, "Şampiyona bizim için güzel başladı. Hem takım atışlarında hem de bireyselde altın madalya almayı istiyoruz. Türkiye olarak kürsü kapatmak istiyoruz. Benim hedefim de cumartesi günü final atışlarında hem takım hem de bireyselde gösterebileceğim en iyi performansı göstermek. Cumartesi ve pazar günü İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli okçu Dünya Yenihayat da şampiyonaya çok güzel başladıklarını vurgulayarak, "Takım olarak güzel performans ortaya koyduk. Umarım şampiyonanın diğer günlerinde de beklediğimiz performansı sergileriz. Hedefim hem bireysel hem de takım olarak altın madalya kazanmak." diye konuştu.

İlk kez milli formayı giyen Ufuk Genç ile Dilara Ecem Deniz de Avrupa şampiyonluğunu hedeflediklerini dile getirdi.

Şampiyonaya, yarın takım ve bireysel eleme atışlarıyla devam edilecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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