Şampiyonluk tehlikede! Trabzonspor hükmen mağlup mu ilan edilecek?

38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da, taraftarlar Antalyaspor maçının son anlarında hakem henüz son düdüğü çalmadan sahaya girdi. Antalyasporlu futbolcular, Trabzonspor taraftarı tarafından tartaklanırken, bordo-mavililerin hükmen yenik sayılıp sayılmayacağı tartışma konusu oldu.

"TARAFTARLAR, FLORANUS VE BOFFIN'E VURDU"

Yaşanan olayların ardından Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin yaptığı açıklamada, "Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin'e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız. Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ederiz." ifadelerini kullanmıştı.

ANTALYASPOR SAHADAN ÇEKİLSEYDİ, HÜKMEN YENİLGİ DAHA YÜKSEK SESLE KONUŞULACAKTI

2013 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Galatasaray maçında da benzer bir tablo yaşanmış ve siyah-beyazlı taraftarlar sahaya girmişti. Hakem tarafından tatil edilen maçı siyah-beyazlılar daha sonra TFF'nin verdiği kararla 3-0 hükmen kaybetmişti. Bu örnek baz alındığında Trabzonspor maçında Antalyalı futbolcular taraftarlar sahaya girdikten sonra eğer soyunma odasına gidip sahaya çıkmasaydı, Trabzonspor'un maçı hükmen kaybetme ihtimali daha yüksek sesle konuşulacaktı.

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