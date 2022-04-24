Trabzonspor taraftarı çıldırdı! Şampiyonluk maçının bilet fiyatlarına tepkiler çığ gibi
Haberler.com - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Trabzonspor'un Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri Pazartesi günü satışa çıkacak. Bordo-mavililerin 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan edeceği maçta en ucuz biletin 500 lira olmasına taraftarlar tepki gösterdi.
30 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacak Trabzonspor, maç biletlerinin 25 Nisan Pazartesi saat 13.00'te satışa sunulacağını açıkladı. Bilet fiyatlarına ise birçok taraftar sosyal medyada tepki gösterdi.
EN UCUZ BİLET 500 LİRA
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının VIP Platinum 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı tribün 2 bin lira, Doğu tribün 1.250 lira, Fırtına tribün 750 lira ve kale arkasının 500 lira olduğu kaydedildi.
Antalyaspor maçının bilet fiyatları:
- VIP Platinum: 5.000 TL
- VIP Gold: 4.000 TL
- VIP Silver: 3.000 TL
- Batı: 2.000 TL
- Doğu: 1.250 TL
- Fırtına: 750 TL
- Kale Arkası: 500 TL
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
En düşük biletin 500 lira olmasını eleştiren taraftarlar sosyal medyada bordo-mavili yönetimine tepki gösterdi. Bir kısım taraftar ise yıllardır bu şampiyonluğun beklendiğini ve bilet fiyatlarının makul olduğunu belirtti.
Haberler.com - Spor