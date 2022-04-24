Trabzonspor taraftarı çıldırdı! Şampiyonluk maçının bilet fiyatlarına tepkiler çığ gibi

30 Nisan Cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile oynayacak Trabzonspor, maç biletlerinin 25 Nisan Pazartesi saat 13.00'te satışa sunulacağını açıkladı. Bilet fiyatlarına ise birçok taraftar sosyal medyada tepki gösterdi.

EN UCUZ BİLET 500 LİRA

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının VIP Platinum 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı tribün 2 bin lira, Doğu tribün 1.250 lira, Fırtına tribün 750 lira ve kale arkasının 500 lira olduğu kaydedildi.

Antalyaspor maçının bilet fiyatları:

VIP Platinum: 5.000 TL

VIP Gold: 4.000 TL

VIP Silver: 3.000 TL

Batı: 2.000 TL

Doğu: 1.250 TL

Fırtına: 750 TL

Kale Arkası: 500 TL

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

En düşük biletin 500 lira olmasını eleştiren taraftarlar sosyal medyada bordo-mavili yönetimine tepki gösterdi. Bir kısım taraftar ise yıllardır bu şampiyonluğun beklendiğini ve bilet fiyatlarının makul olduğunu belirtti.

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