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Şampiyonluk maçı öncesinde ortalık karıştı! Jandarma, sahayı ortadan ikiye bölmek zorunda kaldı

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Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 24. haftasında Manavgat Belediyespor'a konuk oldu. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek kırmızı-siyahlıların müsabaka öncesinde takım otobüsü saldırıya uğrarken, futbolcuları sahaya ısınmak için çıktığı esnada da kavga çıktı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle olaylar yatıştırılırken, yaşananlardan dolayı maç geç başladı.

Bölgesel Amatör Lig'in 24. haftasında Manavgat Belediyespor ile Eskişehirspor, Managat Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takımın kazanması halinde şampiyonluğunu ilan ederek TFF 3. Lig'e yükseleceği müsabaka, öncesinde yaşanan gerginliklerden dolayı geç başladı.

TAKIM OTOBÜSÜ SALDIRAYA UĞRADI

Karşılaşma öncesinde stada giriş yapan Eskişehirspor takım otobüsü, Manavgat Belediyesporlu taraftarların saldırısına uğradı. Stat önünde bekleyen bir grup taraftar, taş ve pet şişelerle otobüse saldırdı.

FUTBOLCULAR ISINIRKEN SAHA KARIŞTI

Müsabaka öncesinde yaşanan gerginlik sahaya da sıçradı. Eskişehirsporlu futbolcular ısınmaya çıktığı sırada ortalık bir anda karıştı. Sahada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden ve olayları yatıştıran Jandarma ekipleri, Manavgat Atatürk Stadyumu'nun orta saha çizgisinde bir süre bekletildi.

MAÇ GEÇ BAŞLADI

Yaşanan olaylar, karşılaşmanın geç başlamasına neden oldu. Saat 15.00'te ilk düdüğün çalması planlanan müsabakanın santrası, yaklaşık 10 dakika geç yapıldı.

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Şampiyonluk maçı öncesinde ortalık karıştı! Jandarma, sahayı ortadan ikiye bölmek zorunda kaldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları169bb:

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