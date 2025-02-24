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Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı

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3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Karşıyaka'da futbolcular, peşinat ödemelerindeki gecikme ve galibiyet primi yatmadığı için idmana çıkmadı. Futbolcuların, ödeme yapılana kadar antrenmanlara çıkmayacakları öğrenildi. Bu hafta İzmir'de oynanacak zorlu Düzcespor maçı öncesi yaşanan krizin takımın performansını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve takipçisi Karşıyaka'da futbolcular idman boykotu yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip, peşinat ödemelerindeki gecikme ve Bornova 1877 maçının galibiyet primi yatmadığı için bugün yapılması gereken idmana çıkmadı.

Kulüpte yaşanan maddi kriz nedeniyle sezon başında iddialı bir şekilde kurulan basketbol takımı önce antrenman boykotu yapmış, daha sonra ise takım dağılmıştı. Mali kriz şimdi de futbol takımını vurdu.

BOYKUT KRİZ ÇÖZÜLENE KADAR DEVAM EDECEK

Grupta son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlikle ligin ikinci yarısında en çok puan toplayan ekiplerden biri olan Karşıyaka'da futbolcuların ödeme yapılana kadar antrenmanlara çıkmayacağı öğrenildi. Boykotun kriz çözülene kadar devam edeceği bildirildi.

Ligde bu hafta İzmir'de oynanacak zorlu Düzcespor maçı öncesi yaşanan krizin takımın performansını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Yönetimin kaynak arayışlarını sıklaştırdığı kaydedildi.

Şampiyonluğa oynayan futbolcular idmana çıkmadı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu Davut :

izmir takımlarına neler oluyor? önce göztepe şimdi karşıyaka.

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