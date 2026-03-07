Haberler

Şampiyonluğa koşuyorlar! Seyirci yasağı bile taraftarı durduramadı

Şampiyonluğa koşuyorlar! Seyirci yasağı bile taraftarı durduramadı
Güncelleme:
Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Muğlaspor-Adana 01 FK karşılaşmasına taraftar alınmazken, yüzlerce taraftar Muğla Atatürk Stadyumu önüne kurulan dev ekrandan maçı takip etti. Şampiyonluğa koşan Muğlaspor'da çok sayıda vatandaş güneşe rağmen gencinden yaşlısına takımına destek vermek için stadyum önünde toplandı.

TFF 2. Lig'de topladığı 61 puanla lider Batman Petrolspor'un averajla gerisinde kalan ve şampiyonluk hedefleyen Muğlaspor, gencinden yaşlısına kupa için kenetlendi.

SEYİRCİ YASAĞINA RAĞMEN BÜYÜK DESTEK

Seyircisiz oynama cezası nedeniyle Muğlaspor ile Adana 01 FK arasında oynanan karşılaşmaya taraftar alınmadı. Ancak Muğlaspor taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. Saat 15.30'da Muğla Atatürk Stadyumu'nda başlayan karşılaşma için stadyum dışında dev ekran kuruldu. Taraftarlar, plastik sandalyelerin yerleştirildiği alanda maçı birlikte izledi. Aralarında yaşlı amcalardan gençlere kadar çok sayıda vatandaşın bulunduğu taraftarlar, güneşin altında dev ekrandan maçı takip etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras karşılaşmanın ilk yarısını stadyum dışında taraftarlarla birlikte izledi. Taraftarların arasına oturan Aras, vatandaşlarla birlikte maçı takip etti. Seyircisiz oynanmasına rağmen stadyum önünde toplanan Muğlaspor taraftarları, dev ekrandan maçın her anını takip ederek takımlarına destek vermeye devam etti.

Cemre Yıldız
